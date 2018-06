Tortellini, tortelli alla lastra, zuppe e risotto a sorpresa: i sapori del territorio allo stand di Confartigianato

Ritorna sabato l’appuntamento con la manifestazione gastronomica più attesa dell’estate e Confartigianato Forlì non può mancare all'Artusiana, con il consueto stand in piazza Garibaldi. Otto aziende in nove serate, per far conoscere le tipicità del comprensorio. Si parte con la nettarina di Romagna, dell’associazione culturale San Marten, gustoso ripieno dei tortelli alla pesca, primo dal sapore delicato e indimenticabile, si continua con le erbe spontanee della Cooperativa Sociale Abbraccio Verde, passando per le ricette dell’Artusi rivisitate in chiave estrosa e ironica.

Tortellini intelligenti e strichetti ignoranti sono i protagonisti delle serate di lunedì e martedì con l’agriturismo la Minarda, poi tortelli alla lastra, zuppe e passatelli, in un tripudio di sapori che culminerà domenica primo luglio con un risotto a sorpresa. Come spiega Marco Valenti, vicesegretario di Confartigianato Forlì "obiettivo della partecipazione alla manifestazione è la valorizzazione dei prodotti del territorio e delle aziende che in questi anni continuano a garantire standard elevati nella ristorazione, elemento chiave per l’accoglienza turistica. Anche in questa ventiduesima edizione abbiamo individuato imprese che ben incarnano lo spirito dell’accoglienza romagnola".