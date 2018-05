Inaugurato con una festa il murale "adottato" da Cna Forlì città

Si è chiusa sabato, alla presenza del sindaco Davide Drei e dell’artista Zed1, la tre giorni di festa legata al festival della street art Murali, che Cna Forlì città ha voluto donare alla comunità forlivese. L'associazione ha adottato il murale di via Nullo, a due passi da piazza Saffi, nel qualei l’artista Zed1 ha interpretato il primo articolo della Costituzione, dedicato al lavoro. A fare gli onori di casa la presidente di Cna Forlì città, Monica Sartini.

L’inaugurazione del murale è stato un bel momento di festa per i cittadini che ne hanno goduto: musica swing, prodotti tipici, giochi d’epoca per i più piccoli, e l’occasione per incontrarsi e stare insieme nella comunità. Presenti, oltre al presidente provinciale Lorenzo Zanotti, anche dirigenti dell’associazione, imprenditori e cittadini.