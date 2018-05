Un caso raro di longevità: la boutique per le mamme celebra il mezzo secolo

Per le mamme che vestono i figli da 0 a 16 anni è un punto di riferimento da mezzo secolo. La "Boutique Biancaneve" di viale Spazzoli celebra l'importante traguardo con una festa in programma sabato pomeriggio a partire dalle 17. "In questi 50 anni - afferma la titolare Graziella Angelini - ho vestito intere generazioni di bambini, che poi sono diventati adulti e hanno continuato a frequentare il mio negozio per i figli: nonostante l’età avanzi sono innamorata della mia attività e del contatto quotidiano con le persone e conto di continuare ancora per molto tempo. Ho cominciato a lavorare a 14 anni e non riesco proprio ad immaginarmi un futuro senza essere occupata per tutto il giorno".

Il negozio, da sempre gestito da Angelini, non ha mai cambiato location e rappresenta un caso alquanto raro di longevità commerciale. Sabato pomeriggio ci sarà un buffet e anche omaggi ai presenti. Per la festa nterverranno anche il sindaco di Forlì Davide Drei, il presidente di Unioncamere Emilia Romagna Alberto Zambianchi e i rappresentanti di Confesercenti.