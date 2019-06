Fiera di Forlì, "prospettato un esubero del personale": si mobilitano i sindacati

"Quale prospettiva per i dipendenti e la Fiera di Forlì". A chiederlo sono i segretari di Cgil, Cisl e Uil Maria Giorgini, Vanis Treossi ed Enrico Imolesi, i quali ricordano che il 30 aprile scorso, insieme alle categorie di riferimento Filcams, Fisascat e Uiltucs, si sono incontrati con Gianluca Bagnara, presidente di Fiera di Forlì e il vicesindaco Montaguti Lubiano per discutere del futuro della Fiera e dei lavoratori ivi occupati "a fronte del progetto, che dovrebbe concretizzarsi da luglio, di affitto di ramo d’azienda ad un’impresa costituita con Fiere di Parma Spa".

Continuano i sindacalisti: "Il 21 maggio, sempre nella sede del Comune di Forlì, si è sottoscritto un verbale tra le organizzazioni sindacali di categoria, la Fiera di Forlì Spa e il Comune di Forlì, in cui si è condiviso l’impegno al mantenimento dell’attività fieristica oggi in essere a Forlì e l’impegno alla tutela occupazionale di tutti i lavoratori". Tuttavia, spiegano Giorgini, Treossi ed Imolesi, in occasione di un incontro organizzato il 28 maggio scorso in Cna "è stato prospettato dal presidente di Fiera, alle organizzazioni sindacali di categoria, un esubero del personale in Fiera di Forlì".

Per questo motivo, concludono i sindacalisti, "chiediamo siano urgentemente individuate le risposte nell’ambito del verbale già sottoscritto e degli impegni assunti. Chiediamo quindi che Fiera di Forlì e tutti i suoi soci si attivino urgentemente al fine di garantire tutti i lavoratori ed evitare di scaricare su di loro le responsabilità delle scelte fatte da altri".