La Fiera di Forlì da Spa a Srl: l'ex sindaco di Modigliana Roccalbegni nominato amministratore unico

L'ex sindaco di Modigliana e consigliere provinciale di centro-destra, Valerio Roccalbegni, è il nuovo amministratore unico della Fiera. Mercoledì mattina si è riunita l'assemblea dei soci dell'ente, approvando all'unanimità la trasformazione da Spa a Srl e nominando il nuovo amministratore unico in sostituzione del vecchio consiglio d'amministrazione. "Contestualmente, nella logica condivisa di una ridefinizione degli asset societari, si è proceduto alla nomina di un revisore unico al posto del collegio sindacale", spiega l'assessore con delega alle Partecipate, Vittorio Cicognani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per quanto riguarda il nuovo amministratore, il suo sarà un compito delicatissimo, di gestione del processo di risanamento iniziato nei mesi scorsi con la cessione del ramo dell’avicola al gruppo Ieg della Fiera di Rimini - conclude -. A Roccalbegni auguriamo buon lavoro e gli rivolgiamo un sentito ringraziamento per lo spirito di servizio che ha dimostrato nell'assumersi questo impegno. Il suo sarà un compito non semplice viste le profonde difficoltà in cui versa la nostra fiera, aggravate dall'attuale stato di crisi di tutto il settore e dalle criticità innescate dall'emergenza coronavirus".