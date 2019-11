Fieravicola a Rimini, i sindacati: "Aprire un tavolo per chiarire il futuro dei dipendenti"

Mercoledì è stato ufficializzato l'accordo tra Ieg Fiera di Rimini e Fiera di Forlì per la cessione della Fiera Avicola di Forlì ad una Newco costituita con al 51% da Ieg Fiera di Rimini. A seguito dell'accordo è stato comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria la necessità di affrontare il tema dell’esubero del personale. "Riteniamo sia urgente incontrare i soci di Forlì Fiera Spa dunque Camera di Commercio della Romagna, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Livia Tellus e ovviamente il Comune di Forlì, che si è reso disponibile a promuovere l’incontro, allo scopo si aprire un tavolo di confronto sulle prospettive future dell’ente e del personale", affermano i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

"Come organizzazioni sindacali riteniamo altresì urgente che la New.Co.appena nata tenga conto che la cessione della Fiera Avicola dovrà prevedere un confronto in merito all’occupazione delle attuali maestranze impiegate alla Fiera di Forlì Spa", evidenziano, dicendosi "certi che tutti soggetti coinvolti in questo percorso faranno tutto quanto loro possibile per salvaguardare i dipendenti e la realtà di Forlì Fiere, convenendo con noi che sarebbe improponibile un futuro che non preveda per la nostra città un sistema fieristico come sarebbe altrettanto assurda la perdita di posti di lavoro a seguito di un accordo, quello con Fiere di Rimini e Fiera di Cesena, che ripropone un’interessante logica di sistema di area vasta su un’importante infrastruttura del territorio".