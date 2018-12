Finalmente i dipendenti di Vis Mobility possono tornare a sorridere

Dopo anni di sofferenza e di persona sbagliate nei ruoli chiave, finalmente Vis Mobility nel settembre 2017 ha visto l’arrivo un nuovo management, costituito da persone che hanno nei mesi dimostrato la capacità e la determinazione necessaria per riavviare la società. E’ evidente come si sia dimostrato altrimenti fondamentale l’impegno dei dipendenti, mentre le istituzioni erano assenti, se non ostili in alcuni casi.

Malgrado questo si è avuta una dimostrazione di come l’unità tra chi lavora ed il sacrificio possano condurre una società a risollevarsi, anche da situazioni drammatiche e pure in tempi non facili. Si è partiti dalla deriva a cui i management precedenti avevano condotto l’azienda, con gli istituti bancari in un primo momento fondamentali per l’inizio attività di Vis Mobility nel 2014, ma in seguito corresponsabili di tale deriva, con l’improvvisa sospensione di ogni sostegno finanziari, con scelte che hanno messo in difficoltà i 60 dipendenti e le loro famiglie. Oggi finalmente la società ha compiuto, con le proprie forze, importanti azioni di capitalizzazione azzerando debiti imponenti e saldando tutti gli stipendi arretrati.

Ovviamente dall’anno nuovo i dipendenti potranno godere della puntualità dei pagamenti delle proprie spettanze. Un ringraziamento sentito alle 60 persone che hanno contribuito in maniera decisiva a questo risultato, investendo tempo e fatica per salvare la loro azienda, ed a tutti quei fornitori che hanno appoggiato con generosità il progetto. Speriamo infine che le istituzioni siano meno sorde in futuro e si dimostrino più interessate al bene comune rispetto a piccoli interessi personali.

