"Tutti insieme siamo una forza", il flash mob di parrucchieri ed estetiste: "Fateci aprire"

Il messaggio è breve, ma chiaro. Destinatario: il premier Giuseppe Conte. Si è svolto lunedì mattina il flash mob che ha unito estetisti ed accontatori di tutt'Italia da un'idea partita dall'estetista forlimpopolese, Francesca Flamigni, del centro estetico "Armonia". Parrucchiere ed estetiste hanno indossato camici, mascherine e guanti, facendosi fotografare davanti alle vetrine delle proprie attività, tenendo per mano un cartello con scritto "#FateciAprire". Le foto sono state quindi condivise sulla pagina Facebook "Riapertura Estestiste ed Acconciatori".

L'iniziativa, esclama Flamigni su Facebook, è stata "un grande successo", ricca di emozione. "Un'esperienza indimenticabile". Quindi ha ringraziato tutti coloro che hanno sposato il flash mob, "dimostrando di poter essere uniti. Ricordiamolo anche in futuro, perchè da soli siamo piccoli, ma tutti insieme siamo una forza". La categoria è in sofferenza. Laboratori chiusi, ma tasse ed affitti pesano sulle spalle di chi è fermo dall'11 marzo. Niente urla, ma un appello unanime: "Che le istituzioni non siano indifferenti, ma che ci vengano incontro".