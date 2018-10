Fondi per le imprese artigiani, commerciali e start-up: proroga fino a fine anno per farne richiesta

Il Comune di Forlì ha prorogato i termini per la domanda di contributi relativi al Fondo Interventi per il consolidamento delle Imprese Artigiane e Commerciali di recente formazione, finalizzato a promuovere le imprese artigiane e commerciali attive e in particolare quelle nella fase di start-up. E' infatti ammessa la presentazione di ulteriori domande, da predisporsi con le modalità ed i criteri approvati e in continuità con lo stesso Avviso, consultabile sul sito www.comune.forli.fc.it, fino al 31 dicembre 2018 e comunque sino all’esaurimento delle risorse approvate.

Possono fare richiesta tutte le imprese artigiane e commerciali di recente costituzione che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale di Forlì, che siano attive alla data di presentazione della domanda di contributo e che siano iscritte all’Albo delle imprese artigiane (se imprese artigiane) o al Registro Imprese della Camera di Commercio (se imprese commerciali) nel corso dell’anno 2017.

L’ammontare del contributo riconoscibile a ciascuna impresa è commisurato all’onere dalla stessa sostenuto per il pagamento dei tributi locali, ovvero, Imu, Tasi, Tari, Cosap e Imposta sulla pubblicità, dovuti per l’annualità 2017, sempre ché correlati allo svolgimento della propria attività e regolarmente documentati. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Sviluppo Economico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 o telefonicamente al geometra Maria Teresa Babacci (Segreteria del Servizio Sviluppo Economico), tel. 0543.712201, o al Dr. Piero Ghetti (Funzionario Servizio Sviluppo Economico), tel. 0543.712428.