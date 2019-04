Fores Engineering, Fiom-Cgil unico sindacato rappresentato in azienda

Si sono svolte tra venerdì e martedì scorso le elezioni per il rinnovo della Rsu della Fores Engineering, azienda forlivese parte del gruppo internazionale Rosetti Marino SpA di Ravenna, che fornisce soluzioni industriali high-tech per i settori dell'energia e della chimica, in particolare nell'industria petrolchimica e dell'estrazione di gas, e che occupa attualmente circa 130 dipendenti. "La partecipazione al voto delle lavoratrici e dei lavoratori di Fores Engineering è stata davvero alta - spiega in una nota la Fiom Cgil -. Hanno espresso la loro preferenza circa il 70% degli aventi diritto, pari a 91 dipendenti dello stabilimento di Villa Selva". "L'alta affluenza è stata favorita anche da un ritrovato slancio dei lavoratori a partecipare alle iniziative sindacali per provare a migliorare le proprie condizioni all'interno dell'azienda", proseguono i sindacati. Sono state elette 3 Rsu, Fabio Fraccaroli, Annamaria Grandi e Andrea Severi, tutti delegati della Fiom-Cgil, unico sindacato rappresentato in azienda.