Dentisti italiani a confronto sul tema delle cure dentali per i bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Dentisti a confronto sul tema della pedodonzia. Sabato 6 ottobre, presso la sede centrale della Dental Trey a Forlì si terrà un convegno sul tema delle cure dentali per i pazienti in età pediatrica. L’evento, giunto alla terza edizione, è organizzato dai dottori Serena Sapio, Lisa Lardani e Antonio De Pasquale, esperti in Odontoiatria Pediatrica, che hanno convogliato l’interesse sul tema all’interno del gruppo Facebook “Tutti Pazzi per la PedoOdontoiatria”, che oggi vanta 3500 iscritti. Al convegno parteciperanno alcuni dei principali esperti del settore, tra cui docenti universitari ed affermati professionisti, confrontandosi sulle ultime novità in ambito pedodontico e ponendo l’accento sul tema della prevenzione dentale, indispensabile per anticipare l’insorgenza di gravi patologie in età adulta, tra cui le carie e la parodontite, malattie ad eziologia batterica che possono essere prevenute se affrontate in età pediatrica, quando l’apparato stomatognatico si sta ancora formando. Il gruppo social non è ancora costituito come una società scientifica, ma attraverso questo evento vuole creare un momento di confronto, aperto ai professionisti del settore e a tutti coloro che vogliono avere maggiori informazioni sul tema delle cure dentali in età pediatrica. A reggere il valore dell'odontoiatria pediatrica in Italia, oltre alla neonata specializzazione in Odontoiatria pediatrica e la veterana specializzazione in ortodonzia, ci sono diverse società scientifiche come la S.I.O.I. Società Italiana di Odontoiatria Infantile, la S.I.D.O. Società Italiana di Ortodonzia e l' A.P.O.S. Associazione di Chirurgia Orale Pediatrica.