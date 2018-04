"Forlì ha lo sport dentro": in arrivo quattro totem negli ingressi della città

Nell'anno di Forlì Città Europea dello Sport 2018, PubliOne ha ricevuto dall'amministrazione comunale l’incarico di studiare e realizzare la campagna dedicata a questo speciale riconoscimento, presentata nel salone comunale. L’agenzia ha quindi ideato un concept che si basa sull’identità di Forlì, come città di sport e di sportivi. C’è chi è diventato famoso e ha fatto dello sport la propria professione, ma c’è anche chi semplicemente pratica ogni giorno la propria disciplina sportiva con impegno e sacrificio, oppure la vive da tifoso e appassionato: e con lo stesso impegno vive anche la propria vita quotidiana, compiendo gli stessi gesti di uno sportivo. Per questo, PubliOne ha coinvolto 26 protagonisti, affiancando uno sportivo del territorio e una personalità forlivese attiva e nota nel proprio ambito: entrambi sono protagonisti di una campagna stampa e affissione che “veste” la città, in cui si esaltano il valore dello sport per tutti i cittadini e le bellezze più rappresentative di Forlì.

“La vocazione sportiva di Forlì – racconta Loris Zanelli, Ceo di PubliOne – si esprime in ogni forlivese. Da qui è nata la campagna che vede protagonisti sportivi e cittadini uniti dal motto "Forlì ha lo sport dentro". Una creatività legata a doppio filo proprio all'identità della nostra città, perché non potevamo non farci ispirare dalle sue location più profondamente caratterizzanti: da Piazza Aurelio Saffi a Piazzale della Vittoria, dalla Casa dello Sport “Adriano Casadei” (ex GIL) fino al Campus Universitario. Già da tempo inoltre è presente il logo ufficiale di Forlì Città dello Sport 2018 su tutti i materiali e gli eventi legati a questa prestigiosa nomina: un logo che parla di sport, di condivisione, di fantasia. Saranno inoltre posizionati quattro totem a tema ciascuno in un ingresso di Forlì, che fungeranno da esaltanti soglie da attraversare per cittadini e visitatori. Ed è sempre online il sito forli2018.it, su cui è possibile consultare l’elenco delle tantissime strutture presenti in città e degli appuntamenti”.