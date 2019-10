Forlì ha ospitato i migliori chef del mondo per il "Nip World Masterchef", il meeting mondiale di Nip Food che si è tenuto tra lunedì e martedì all'Hotel Globus. Alla giornata conclusiva di martedì sono intervenuti anche il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore Paola Casara. Hanno partecipato operatori da 13 paesi, che hanno assistito ad una serie di seminari, oltre che toccare per mano la città di Forlì. Gli chef hanno fatto visita alla mostra fotografica "Cibo" di Steve McCurry, esposta ai Musei San Domenico, ma non è mancato un tour anche a Bertinoro. Sono stati insomma due giorni carichi di sorrisi, emozioni e importanti sinergie, terminati con le premiazioni di rito.