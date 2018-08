Forlì si candida ad essere la borsa nazionale delle uova in Italia, ma salta la firma

Forlì si è candidata ad essere il mercato in cui si contratta il prezzo delle uova a livello nazionale. La “borsa merci” di Forlì, che si trova nel palazzo di vetro alla fiera, è già storicamente il mercato di riferimento in Italia, per quanto riguarda la contrattazione delle carni bianche, ed ora punta anche alle uova. Però un contrattempo, la mancanza del ministero, ha rimandato a data da destinarsi il conferimento di questo ruolo a Forlì. E' quanto sostiene l'assessore Marco Ravaioli (che ha competenza anche sui mercati): “Oggi poteva essere il giorno di un annuncio molto importante per il mondo avicolo romagnolo: il riconoscimento a Forlì della sede del Comitato Unico Nazionale per la contrattazione delle uova (CUN). Si tratta di una sede molto importante e prestigiosa per il nostro territorio che vanta una tradizione di valenza internazionale”.

Ma “causa motivi di forza maggiore, il mancato arrivo del Ministro delle Politiche Agricole, ha impedito che si potesse affrontare l'argomento. La speranza è che il tessuto economico e agricolo romagnolo non debba attendere molto per la comunicazione della scelta”. Ed ancora: “L'assegnazione del CUN rappresenterebbe il punto di arrivo di un percorso largamente condiviso e iniziato con la sottoscrizione da parte dell'Amministrazione Comunale e della Camera di Commercio dell'accordo di candidatura. In base a questo patto, la Sala Contrattazioni del Comune di Forlì diventerà Sala di Contrattazione Nazionale per il Settore Avicolo e, di conseguenza, sede del Comitato Unico Nazionale per la contrattazione delle uova”.