Forlimpopoli, approvata la proroga dell'acconto Imu per il 2020

La Giunta municipale ha deliberato, giovedì 28 maggio 2020, di intervenire sulla proroga dell'Acconto dell'IMU per l'anno 2020, spostandolo da metà giugno alla fine di luglio, per la parte di sua competenza.

La proroga dell’acconto IMU si aggiunge alle numerose azioni che la giunta ha attivato per sostenere le realtà del territorio travolte dal COVID-19: la cancellazione del canone per l'occupazione degli spazi (da marzo a metà maggio) per i pubblici esercizi, la concessione temporanea gratuita (fino al 31 dicembre) di nuovi utilizzi di spazio pubblico per l'installazione di ombrelloni, sedie e tavolini, la concessione temporanea gratuita (sempre fino al 31 dicembre) di spazio pubblico per arredi per parrucchieri ed estetisti, l'aumento del fondo “Shopping Pellegrino”, la riduzione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni per la richiesta di occupazione di suolo pubblico, l'estensione - su base volontaria – degli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di acconciature e di estetista, e l'ampliamento e lo spostamento temporaneo dei mercati.

"Quello che la Giunta ha appena approvato - osserva il sindaco Milena Garavini - è un altro aiuto concreto per chi si sta impegnando a far ripartire la propria attività e vuole essere segno tangibile dell'attenzione nei loro confronti da parte dell'Amministrazione comunale che si sta impegnando a sua volta a individuare tutte le forme possibili di sostegno, nei limiti consentiti dalle norme nazionali e dalle possibilità finanziarie”.