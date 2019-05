Forlimpopoli, sempre più "smart" la rilevazione dei consumi gas delle famiglie

Il Gruppo Hera (tramite la sua società per la distribuzione di gas ed energia elettrica, Inrete Distribuzione Energia) e il Comune di Forlimpopoli scendono in campo per rendere Forlimpopoli sempre più smart, partendo dalla telelettura dei contatori del gas. Grazie a un accordo tra le due parti, finalizzato con la collaborazione di Unica Reti, è stata messa a disposizione del territorio una rete che sarà utilizzata, in prima battuta, per la rilevazione dei dati di consumo gas delle utenze domestiche.

L’attivazione è prevista nelle prossime settimane e da subito, grazie ai nuovi contatori ormai presenti in molte case e il cui completamento della sostituzione sarà effettuato proprio durante quest’anno, questa rete potrà rendere superflua l’autolettura o l’accesso degli operatori incaricati per la lettura, qualora il contatore gas si trovi all’interno delle abitazioni. L’accordo, inoltre, consentirà al Comune di Forlimpopoli di utilizzare questa rete, che già serve tutta l’area del capoluogo, anche per servizi di altro genere, sempre nell’ottica dell’Internet of Things. Si tratta di un ulteriore tassello verso un modello di smart city che vede alla base la collaborazione di realtà diverse attive sullo stesso territorio, per coniugare e far evolvere sostenibilità, tecnologia e partecipazione, oltre alla semplice attivazione di dispositivi digitali.