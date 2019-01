La forlivese Frigotermica la spunta su Amazon: i pericolosi f-gas non sono più in vendita online

Patto onorato da Amazon: sul colosso delle vendite online non sono più in vendita i gas fluorurati (f-gas), quelli per intenderci responsabili dell'effetto serra se non correttamente smaltiti e gestiti, presenti negli impianti di refrigerazione. “Abbiamo avuto conferma che Amazon li ha ritirati dalla vendita in Italia, dopo una verifica riguardante il mercato italiano”: spiega Alberto Giovannetti, socio della forlivese Frigotermica, azienda di impiantistica e manutenzione forlivese, che recentemente ha compiuto 40 anni, guidata da tre soci Valerio Carpi, Gianluca Matulli, Alberto Giovannetti.

Dall'azienda forlivese potevano subito dare per persa una battaglia che vedeva come contendente un gigante come Amazon, lasciar correre allargando le braccia, ma – con la legge dalla loro parte e con il sostegno della Cna Installazione Impianti – hanno provato a sensibilizzare il grande operatore delle vendite online al problema e ci sono riusciti. La Frigotermica, in un gruppo di altre imprese, ha fatto valere il fatto che per gestire questi f-gas è necessario una licenza e una formazione specialistica e che di conseguenza tali prodotti non potevano essere venduti indiscriminatamente online, senza verificare a chi andavano in mano.

“Pensavamo che sarebbe stato improbabile far valere le nostre ragioni su Amazon, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo contenti di questo. D'altra parte è stato subito chiaro che la nostra protesta non era perché volevamo essere rivenditori di questi prodotti, ma perché anzi ne siamo acquirenti, li utilizziamo per i nostri servizi di installazione e manutenzione degli impianti”. Insomma, una vittoria per l'ambiente e della legalità, sostenuta appunto dall'azione coraggiosa di una ventina di aziende tra cui la Frigotermica e Cna, agevolati anche da un servizio andato in onda sulle “Iene”.