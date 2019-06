Giancarlo Nicosanti Monterastelli confermato amministratore delegato di Unieuro

Giancarlo Nicosanti Monterastelli è stato confermato amministratore delegato di Unieuro. E' la decisione presa mercoledì mattina dal neoeletto consiglio d'amministrazione della società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. Il consiglio ha anche nominato i componenti del Comitato Controllo Rischi, del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, che saranno operativi per il prossimo triennio, con l'incarico di presidente a Marino Marini. Completano il Comitato Controllo Rischi Gianpiero Lenza e Monica Luisa Micaela Montironi; il Comitato Remunerazione e Nomine Catia Cesari e Lenza; mentre il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate Pietro Caliceti e Montironi. I membri dei suddetti comitati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato di amministratori e quindi fino all’approvazione del bilancio al 28 febbraio 2022. I curriculum vitae dei componenti dei Comitati sono disponibili sul sito internet della Società www.unieurospa.com nella sezione Corporate Governance / Organismi di Gestione e Controllo / Comitati. Il consiglio d'amministrazione ha infine ritenuto la Società soggetta al controllo da parte di Italian Electronics Holdings S.à r.l. in liquidazione, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 58/1998.