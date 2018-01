Giornata della sicurezza all'Electrolux: c'era pure la parete per arrampicate per i bambini

Si è svolta mercoledì in tutti i siti di Electrolux nel mondo la Giornata Mondiale della Sicurezza. A Forlì tante attività per sensibilizzare alla sicurezza fuori e dentro l’ambiente di lavoro. Il 2017 è stato l’anno con il minor tasso di infortuni in tutta la storia del Gruppo Electrolux, siega una nota: un risultato che è stato celebrato lo scorso 24 gennaio in tutti i siti del gruppo nel mondo in occasione del Global Safety Day.

“Il nostro obiettivo è di essere l’azienda di elettrodomestici più sicura al mondo - dice Ernesto Ferrario, Senior Vice President Global Industrial Operations e Amministratore Delegato di Electrolux Italia. - Con l’introduzione di nuovi modi di lavorare attraverso le soluzioni digitali, stiamo creando un ambiente di lavoro ancora più sicuro, più sano e più ergonomico”.

Oltre alle attività organizzate per premiare l’impegno dei dipendenti e accrescere ulteriormente la loro consapevolezza sull’importanza della sicurezza nell’ambiente di lavoro, lo stabilimento di Forlì ha organizzato diverse iniziative a favore di una sicurezza a 360°. Con la collaborazione di Romagna Cardio Protetta e Prenditi a Cuore, a tutti i dipendenti è stata data la possibilità di effettuare gratuitamente degli esami di controllo (come glicemia, pressione ecc) a promozione di uno stile di vita sano. All’esterno poi dello stabilimento alcuni volontari la Protezione Civile della sezione di Bertinoro hanno presentato le attività dell’organizzazione e svolto un’esercitazione con unità cinofile addestrate alla localizzazione e salvataggio di persone disperse in contesti di emergenza.

Per i più piccoli invece è stata allestita una parete di roccia all’interno dello stabilimento. Oltre 60 bambini, tra figli e nipoti dei dipendenti, hanno potuto provare l’ebrezza dell’arrampicata in totale sicurezza, con la supervisione degli istruttori e dotati di caschetto e imbragatura.