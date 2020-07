Giornata della trasparenza in gelateria, come riconoscere il vero gelato artigianale

L’Associazione culturale dei Gelatieri per il Gelato, formata da circa 60 artigiani che seguono un codice etico, promuove la Giornata della Trasparenza in Gelateria, per fornire informazioni sul gelato artigianale di tradizione italiana. A partire dal 12 luglio 2020 e per tutta l’estate, in oltre 60 punti vendita delle gelaterie sparse sul territorio nazionale, ma anche all’estero (Germania, Francia, Stati Uniti, Giappone, Isole Cayman e Vietnam), si svolgerà questa utile iniziativa rivolta al pubblico. Operazione Trasparenza nasce per informare correttamente i consumatori sulla preparazione del gelato artigianale di tradizione italiana, garantendo trasparenza e promuovendo la consapevolezza di cosa ci dovrebbe essere in un gelato artigianale buono, pulito e giusto.

Per la città di Forlì ci sarà Luca Lombardi nella propria gelateria Gelatomania di via Ravegnana 208 (Foro Boario) che aderisce al Codice Etico dei GxG, a proporre questa utile iniziativa che ha lo scopo di promuovere la cultura culinaria locale, la stagionalità e i prodotti di eccellenza nazionali e internazionali.

“Operazione Trasparenza”, è una campagna ormai permanente tesa a far conoscere come nasce il vero gelato artigianale e quali sono le condizioni in cui un gelato artigianale si può definire realmente tale; un progetto nato dalla volontà di trasmettere un sapere unico e tradizionale, quello del mondo del gelatiere artigiano, caratterizzato da forte connotazione artistica e personalizzazione. “L’artigiano è colui che riesce a esternare se stesso ponendosi come anello di congiunzione tra un passato lontano e tradizionale, e la dimensione futura dell’innovazione, ma anche tra la teoria e la pratica del lavoro – tiene a sottolineare il Presidente dell’Associazione, Fabio Bracciotti. – Come gelatieri facciamo parte di questa grande categoria di mestiere, riproponendo giorno dopo giorno un sapere autentico che ci rende fieri di essere portatori di cultura, di tradizione e allo stesso tempo di arte e passione”.