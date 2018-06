Giovani e lavoro: Confartigianato ospita i lavori conclusivi di Bags4Youth

Confartigianato di Forlì ospiterà giovedì, nella sede forlivese, i gruppi di lavoro del progetto Bags4Youth, composti da quanti hanno partecipato direttamente alle attività transnazionali. Obiettivo del progetto, promosso anche dall’amministrazione comunale di Forlì, è la raccolta di elementi metodologici ritenuti rilevanti per la definizione di linee guida per buone prassi, in tema di servizi di informazione, formazione e accompagnamento dei giovani al lavoro. Confartigianato di Forlì è orgogliosa di ospitare la conclusione dei lavori del progetto che mette a confronto rappresentanti di Svezia, Finlandia, Spagna, Croazia e Italia e che mira a sostenere l’occupazione giovanile.

Come ribadito dai vertici dell’Associazione “mantenere alta l’attenzione sulle giovani generazioni e sulle strategie occupazionali per ridurne la disoccupazione, favorendo l’incontro di esperienze diverse, è indispensabile per ridare slancio all’economia. E rappresenta una delle priorità della nostra attività. I continui confronti col mondo dell’istruzione e della formazione sono per ricordare che, tra le opzioni, spesso poco conosciute e sottostimate, c’è l’autoimprenditorialità.” La capacità di tradurre un’idea innovativa in un progetto concreto. Ripartire dalla cultura, dalla creatività, dalla capacità del singolo, superando la standardizzazione e l’automatismo, che stanno non solo spersonalizzando la produzione, ma impoverendo la società. “La crisi è un periodo di transizione, che ha ridefinito molti aspetti della società, tra cui il lavoro. La persona deve tornare al centro, soggetto portatore di sensibilità, conoscenza e valori unici. In sintesi l’essenza dell’artigianato, che i giovani possono coniugare con le conoscenza tecnologiche e la propensione al digitale che è propria delle nuove generazioni.”