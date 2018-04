Sperimentare il mondo del lavoro da dentro le imprese: torna il Girls’ Day

Torna giovedì il Girls’ Day, iniziativa promossa dalla Camera di commercio della Romagna in collaborazione con le associazioni di categoria e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna che offre l’opportunità alle studentesse di seconda media di conoscere le aziende del territorio e sperimentare il mondo del lavoro da dentro le imprese. Gli obiettivi del progetto sono di incoraggiare e rafforzare la fiducia delle ragazze, indirizzandole verso professioni che offrano prospettive occupazionali coerenti con le esigenze delle aziende locali, anche in settori non tradizionali, stimolandole a seguire le proprie inclinazioni e capacità. All’edizione 2018 hanno aderito 20 Istituti scolastici delle due province, richiedendo e ottenendo disponibilità per circa 300 ragazze del territorio.

Le studentesse visiteranno gli uffici, i locali di produzione delle aziende, affiancate da un tutor che avrà il compito di informare e spiegare loro le attività dell’impresa, l’organizzazione, i progetti, per trasmettere una visione globale di procedure, tempistiche e modalità di lavoro. L’esperienza sarà condivisa in classe e raccontata durante la cerimonia, alla presenza delle autorità e della stampa, con la consegna degli attestati di partecipazione e la visione di un video realizzato durante la giornata in azienda; appuntamento per sabato 26 maggio con le Premiazioni locali per ragazze e imprese. Quasi 80 gli imprenditori e gli enti del territorio che hanno aperto i loro locali per raccontare la loro esperienza, ospitando da un minimo di 2 fino ad un massimo di 18 ragazze.

“Come imprenditore credo molto nel collegamento tra scuola e mondo del lavoro come stimolo educativo e formativo. Mi sono impegnato a portare la mia testimonianza d'imprenditore presso gli istituti scolastici, ogni anno ospitiamo classi scolastiche in visita presso la nostra azienda, e abbiamo sviluppato anche progetti di studio in collaborazione con docenti e studenti - dichiara Fabrizio Moretti -. Noi imprenditori, insieme alle istituzioni e al mondo della scuola possiamo fare molto per far conoscere alle ragazze e ai ragazzi il lavoro, aiutandoli ad apprezzare sia i lavori intellettuali, sia quelli manuali. È importante che vivendo l’esperienza in azienda possano maturare la consapevolezza che l’imprenditore è innanzi tutto una persona e che il suo è un progetto collettivo che richiede il contributo di tutti i lavoratori. Per questo ho aderito con entusiasmo al Girls’ Day; questa iniziativa, infatti, può aiutare una giovane studentessa a rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e a orientare le proprie scelte future, di studio prima e di lavoro poi, con una visione più ampia delle proprie potenzialità e dei propri interessi”.

"Il Girls’Day – dichiara Maria Giovanna Briganti, dirigente della Camera di commercio della Romagna - è per le ragazze una delle prime occasioni per conoscere da vicino le imprese e per comprendere che l’autoimprenditorialità è una possibilità lavorativa e come tale va presa in considerazione. La Camera della Romagna crede nell’importanza dell’orientamento e quest’anno raddoppia il proprio impegno, mettendo in campo per l’autunno il “Job Day - Giornata del lavoro e del fare impresa” per ragazzi delle scuole superiori volta a realizzare esperienze di affiancamento secondo la formula del Job Shadowing, cioè dell’osservazione diretta a fini orientativi. Prosegue anche il nostro impegno per promuovere percorsi di alternanza scuola-lavoro di qualità: si è tenuto a Rimini l’11 aprile scorso e si terrà a Forlì il 10 maggio prossimo l’Alternanza Day, evento dedicato ai progetti che promuovono le esperienze di ‘imparare facendo’".