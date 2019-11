Gli artigiani incontrano gli studenti: Cna Formazione ci mette "Testa, cuore e mani"

L'aula magna del Liceo Artistico di Forlì ha ospitato l'"Open day dei mestieri dell'Arte - Testa, cuore e mani!” realizzato da Cna Formazione Forlì-Cesena nell’ambito del progetto "Orientati al Futuro", finanziato dalla Regione Emilia Romagna. L’evento ha significato un momento d’incontro fra gli artigiani di Cna Artistico tradizionale e i ragazzi del liceo che si affacceranno in un futuro prossimo al mondo del lavoro. È stato proiettato in anteprima il video “Testa, cuore e mani!” realizzato con musiche originali dai ragazzi della classe 4°B del Liceo Artistico e Musicale per valorizzare le eccellenze dei mestieri dell’artigianato artistico del territorio romagnolo.

Cinque sono gli artigiani che hanno ricreato la loro bottega all’interno dell’aula magna e che hanno dialogato con i ragazzi per trasmettere loro le competenze necessarie per i diversi ambiti lavorativi, dalla stampa a ruggine alla lavorazione del ferro, dell’oro e del rame fino alle creazioni con la ceramica. Gli alunni, inoltre, hanno potuto toccare con mano gli attrezzi del mestiere portati dagli artigiani.

Hanno partecipato all’evento Davide Caprili, presidente Cna Artistico Tradizionale Forlì-Cesena; Paola Casara, assessore alle Politiche d’Impresa e Servizi Educativi, Scuola e Formazione del Comune di Forlì; Paola Sansoni, vicepresidente nazionale di Cna con delega alla formazione, Electra Stamboulis, dirigente del Liceo Artistico e Musicale di Forlì; e Lorenzo Zanotti, presidente di Cna Forlì-Cesena. Questa iniziativa, finalizzata all’orientamento dei ragazzi è stata resa possibile dalla disponibilità degli artigiani di Cna sempre attenti alle problematiche della scuola e più in generale del nostro territorio.