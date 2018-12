Gli scenari futuri sono il tema del convegno organizzato dai giovani industriali di Forlì-Cesena

Il panorama industriale sta cambiando rapidamente; imprese e mercati sono protagonisti di quella che possiamo definire la “Quarta Rivoluzione Industriale”. L’impatto sul mercato del lavoro è già tangibile; automazione, Intelligenza Artificiale e robotica sono destinati a rimpiazzare nell’arco dei prossimi 5-10 anni circa il 45% delle attività produttive svolte da esseri umani, creando al tempo stesso nuovi posti di lavoro e nuovi ruoli, oggi addirittura imprevedibili. Il gruppo Giovani di Confindustria affronta il tema confrontandosi sui temi più strategici grazie agli interventi di esperti innovatori, docenti ed economisti internazionali che ci aiuteranno a capire quali sfide ci aspettano in un futuro, anch’esso, in continuo cambiamento ed evoluzione con il convegno, aperto a tutti, dall’evocativo titolo "Il futuro che avrai domani non sarà quello che avevi ieri”, in programma mercoledì alle 18 alla Fondazione Zoli, con il quale i Giovani di Confinduatria di Forlì-Cesena celebrano il 35esimo compleanno dell a loro associazione.

"Il Gruppo - dichiara Elena Babini, presidente Giovani Confidustria FC - supporta da 35 anni la nascita e crescita di nuove imprese, promuovendo il Made in Italy, migliorando la competitività imprenditoriale, diffondendo la cultura d’impresa e favorendo la creazione di opportunità per le nuove generazioni. Siamo profondamente consapevoli del nostro ruolo rispetto allo sviluppo economico, sociale e civile della nostra regione e del Paese; da qui la volontà di chiudere un anno così importante con un evento che sottolinei quanto l’imprenditoria giovanile sia e debba essere forza trainante per l’economia del territorio".

Al convegno intervengono Lucia Chierchia - Managing Partner - “Gellify - Open Innovation e condivisione al servizio della competitività di startup e aziende; storia di una piattaforma innovativa”. Augusto Bianchini - Ricercatore e docente, Università di Bologna - “Economia circolare e auto - mazione industriale; focus sull’innovazione tecnologica come fattore abilitante del framework Industry 4.0”. Marco Magnani - Harvard Kennedy School e Luiss - “Cambiamento: minaccia o opportunità? I fattori che determinano il successo o il declino di un territorio e delle sue imprese”. Modera Maurizio Melis.