Grande concorso Igd: al centro commerciale Punta di Ferro la possibilità di vincere i premi

È iniziato il 9 settembre, e proseguirà fino al 29 “Il Grande Concorso”. Un’iniziativa importante, che coinvolge 25 centri commerciali distribuiti in 10 regioni su tutto il territorio nazionale, con una forbice geografica compresa tra il Trentino Alto Adige e la Sicilia. Tra questi, il centro commerciale Punta di Ferro di Forlì. Il “Grande Concorso”, progetto ideato da Igd Siiq ed organizzato da Proxima Spa, mette in palio un montepremi significativo, ben 480.000 euro, con la collaborazione di importanti marchi, quali Henkel Bref, Valfrutta, Amen e Roberto Alimentare. Per partecipare, i clienti devono effettuare acquisti per almeno 10 euro presso i punti vendita aderenti dei 25 Centri IGD. Potranno così vincere oltre 27.000 premi Grandi Marche, 280.000 euro in buoni shopping, 25 crociere per 2 persone e 1 Jeep Renegade Night Eagle MY 2019. Per Igd Siiq, la realizzazione su tutto il territorio italiano di un progetto commerciale di primaria importanza, coordinando i Centri con un’unica strategia, rappresenta un passo importante.