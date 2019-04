Marzeno, insediato il nuovo comitato zonale di Confartigianato: Fabbri riconfermato alla presidenza

Lunedì si è insediato il comitato zonale di Confartigianato dell’area Marzeno, che rappresenta gli imprenditori associati di Modigliana e Tredozio. I componenti del consiglio sono il presidente, Graziano Fabbri di Modigliana, al secondo mandato, il vice presidente Stefano Fabbri di Tredozio, Roberto Biondi, Sebastiano Guelfo Laghi, Marta Marchi e Graziella Perini. Gli imprenditori sono stati eletti lo scorso marzo, durante la tornata elettorale che ha interessato tutti gli organi elettivi di Confartigianato Forlì e, nel primo incontro, hanno provveduto a individuare presidenza e vicepresidenza.

È lo stesso presidente Fabbri a chiarire che, "malgrado i cambiamenti che affrontano le aziende, impiegando modalità produttive innovative, con l'ausilio di tecnologie sempre più complesse e distanze che si accorciano grazie al web e alla rete, l’artigianato mantiene come pilastri la ricerca della qualità, la passione per il bello e ciò che è fatto a regola d’arte. Questo è ciò che distingue il prodotto made in Italy, la nostra produzione artigianale, dalla rigida e standardizzata produzione in serie". E, proprio sul riconoscimento del vero made in Italy, è in corso il confronto tra Confartigianato e il Governo. L’identificazione dell’origine e delle lavorazioni dei prodotti richiedono più informazione e maggiore trasparenza per tutelare le oltre 300mila imprese artigiane manifatturiere, con un milione di addetti che producono l’eccellenza apprezzata nel mondo. Un valore, in esportazioni, di 125 miliardi. Numeri chiave che impongono di difendere e valorizzare l’identità della nostra produzione".