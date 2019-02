Impresa forlivese protagonista: nasce un nuovo leader nel settore della panificazione

Il Gruppo Bassini 1963, azienda forlivese specializzata nella produzione di pane e panificati surgelati per la grande distribuzione e Horeca, ha acquisito Glaxi Pane, società veneta attiva nel settore della produzione di prodotti da forno surgelati per la ristorazione. L'operazione di acquisizione di Glaxi Pane è stata perfezionata con un contestuale investimento da parte del Fondo Agroalimentare Italiano I (FAI I). Bassini 1963 ha avuto nel 2018 un fatturato di circa 11 milioni di euro. Nel marzo dello scorso anno è stata acquisita da Orienta Partners insieme a un gruppo di investitori e al fondo di Private Debt francese Indigo Capital.

Glaxi Pane (fatturato nel 2018 di circa 10 milioni di euro), azienda veneta, è uno tra i principali operatori di panificati surgelati per la ristorazione. Un’azienda in espansione, che ha appena terminato i lavori di realizzazione di un secondo stabilimento produttivo che contribuirà a supportare i piani di crescita del Gruppo. Orienta Partners è una società specializzata nell’organizzazione e gestione di investimenti in piccole medio-imprese italiane attraverso l’organizzazione di Club Deal con il coinvolgimento anche di investitori istituzionali internazionali. I soci di Orienta Partners sono Augusto Balestra, Fabio Fabbri, Giancarlo Galeone, Mario Gardini e Sergio Serra.