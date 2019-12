Gruppo Celanese, c'è l'accordo: sottoscritto il nuovo contratto integrativo

Dopo una lunga trattativa, a seguito del chiaro mandato espresso attraverso un referendum dai lavoratori, è stato sottoscritto dai sindacati il nuovo contratto integrativo per i lavoratori del gruppo Celanese. L'accordo avrà valenza fino al 2022 e riguarda gli oltre 400 lavoratori del gruppo, di cui più di 300 operano a Forlì.

L'accordo prevede l'aumento dei buoni pasto che passano da 5,29 € a sette euro giornalieri, per un incremento annuo di circa 376 €. Aumenterà anche la retribuzione sulla media turno che passa dal 14% al 15%. Aumenta il montante annuo sul premio variabile, che passa dei 1600 € attuali ai 1800 €. L'incremento potenziale nel caso gli obiettivi siano raggiunti è di circa 2340 €.

Sono state inoltre riviste e incrementate le quote economiche legate alla turnazione, alla reperibilità, alla flessibilità di rientro al lavoro. Sono inoltre stati inseriti miglioramenti relativi ai congedi parentali, utilizzabili adesso anche a ore. Ma non è tutto: è stata anche riconosciuta la possibilità di cedere le proprie ferie per solidarietà tra lavoratori.