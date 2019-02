Hotel San Giorgio entra in un network di hotel Best Western

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Best Western raddoppia in città affiliando l'hotel San Giorgio, 4 stelle di Forlì, che entra nel network con Sure Hotel Collection. L’albergo è di proprietà della famiglia Baldisserri che rinnova la fiducia con la quale nel 2000 ha affiliato Best Western Hotel Globus City, struttura 4 stelle situata a breve distanza. “L’esperienza di affiliazione di quasi 20 anni con Best Western mi ha convinto a estendere all’hotel San Giorgio per il quale la soluzione Collection rappresenta una modalità ideale di supporto – dichiarano Stefania e Pierpaolo Baldisserri, proprietari impegnati quotidianamente nelle due strutture – E ancora il supporto e la prossimità che ci assicura Best Western rappresentano un’unicità in Italia nel nostro mercato”. L’hotel dispone di 57 camere.