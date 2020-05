"I controlli dei revisori sulle società partecipate": il seminario si svolge online

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena, in collaborazione con la propria Fondazione e con il patrocinio del Comune di Forlì - assessorato al Bilancio, Società Partecipate, Lavori Pubblici, Patrimonio”, organizza il Webinar "I controlli dei revisori sulle società partecipate" che si terrà nelle giornate dell’8 e del 15 maggio, dalle 9 alle 14. Le lezioni, originariamente programmate in aula per marzo, visto lo stop ai convegni previsti dagli ultimi dpcm, sono state posticipate e trasformate in video-seminari sulla piattaforma GoToWebinar.

Interverranno alle lezioni on-line Aride Missiroli, presidente dell’Ordine Dcec Forlì-Cesena; Vittorio Cicognani, assessore al Bilancio, Società Partecipate, Lavori Pubblici e Patrimonio; Andrea Ziruolo, professore ordinario di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche all’Università di Chieti-Pescara; e Donato Centrone, magistrato della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria e delle Sezioni riunite.