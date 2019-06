I "dieci impegni" di Poste: attivato il wifii gratuito in 13 uffici dei piccoli comuni del Forlivese

Connettersi alla rete internet degli uffici postali è facile, veloce e gratuito. Basta registrarsi e comunicare il proprio numero di telefono mobile, al quale verrà inviato un messaggio con le credenziali per l’accesso al Wi-Fi. Da oggi è possibile farlo direttamente dal proprio smartphone, tablet o portatile anche presso 13 uffici postali con sede in 9 comuni del Forlivese o nelle loro frazioni (Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio). Le installazioni del wifi fanno parte di un piano più ampio di interventi straordinari per la provincia di Forlì-Cesena previsto dal programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’amministratore delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma.