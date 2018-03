I fattori di successo delle imprese: un confronto con Paolo Svegli

Martedì alle 17.30, nella sede di Confartigianato Forlì in viale Oriani 1, Paolo Svegli illustrerà un nuovo modello per il successo imprenditoriale, nel corso della conferenza gratuita e aperta a tutti dal titolo “I fattori di successo delle imprese”. Promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Forlì, l’appuntamento è pensato per tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco nel proprio ambito professionale e non solo, per apprendere come uscire dai propri schemi e da tutto ciò che limita la possibilità di riuscita.

Svegli, ingegnere gestionale, coach aziendale e trainer di programmazione neuro linguistica, collabora da anni con il Dilts Strategy Group proponendo un nuovo modello di lavoro per fare impresa. A partire proprio dai risultati della ricerca internazionale, il coach illustrerà una innovativa modalità di approccio al lavoro che consente di vivere la propria passione e di incanalare l'ambizione, per fare la differenza.

Come chiarito dallo stesso Svegli “è indispensabile imparare a concentrarsi sul presente, su ciò che c’è e non su ciò che manca, per evitare di creare un’abitudine all’insoddisfazione. Un cambio di prospettiva per essere in grado di vedere ciò che di bello c’è, ponendosi come obiettivo quello di migliorarlo. Una sferzata positiva sull’umore e sulla capacità di avere nuove idee".

Come spiegato dai rappresentanti del gruppo “i Giovani Imprenditori hanno avviato da alcuni anni una collaborazione con il formatore, dando vita ad appuntamenti di rilievo, tra cui la convention nazionale del movimento. Crediamo nel valore della competenza e nella centralità della formazione, per un confronto che sia una reale occasione di crescita per tutti i partecipanti.”