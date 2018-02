I gioielli di Ferretti Group al Dubai International Boat Show

Ferretti Group partecipa da martedì a sabato al Dubai International Boat Show, uno dei saloni più prestigiosi del Medio Oriente, in programma al Dubai Canal, Jumeirah. Cinque le barche in esposizione: 88’ Domino Super, il Ferretti Yacht 550 e le tre Gulf première”, Riva 100’ Corsaro, Ferretti Yacht 780 e Pershing 70, che approdano per la prima volta negli Emirati Arabi. Alla manifestazione sono previsti 29mila visitatori.