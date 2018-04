I Giovani Industriali alla scoperta dei "segreti" di un'azienda del territorio

i Giovani Industriali di Confindustria Forlì-Cesena hanno visitato mercoledì l’azienda Madel di Cotignola, produttrice di prodotti per la cura della casa e della persona. "Per noi è motivo di orgoglio avere aziende di grande rilievo come Madel nel nostro territorio - afferma il presidente Vicario Elena Babini -. E’ stata una visita aziendale interessante e formativa. Abbiamo visto le principali linee di produzione e discusso le diverse strategie di ampliamento internazionale. Ammirevole è l’attenzione alla sostenibilità che l’azienda applica in tutti i suoi settori, perfettamente in linea con una vision di spessore internazionale".