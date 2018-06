I pensionati Cupla fanno il punto sul tema 'welfare e caregivers familiari'

Il Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo),composto da 7 associazioni dei pensionati (Anap, Confartigianato; Associazione Pensionati Cia; 50 & PIU’ Fenacom - Confcommercio; Cma Pensionati; Federpensionati Coldiretti; Fipac - Confesercenti; Fnpa Casartigiani; Sindacato Pensionati Confagricoltura) promuove per giovedì prossimo il tradizionale meeting estivo in programma, quest’anno, alla Fattoria Paradiso di Bertinoro (via Palmeggiana 285). L’appuntamento, prima uscita pubblica del nuovo presidente provinciale Cupla Mario Zecchini, è dedicato ad un tema chiave dell’assistenzialismo sociale, quello dei ‘Caregivers, risorsa di un welfare sempre più in affanno’. A partire dalle ore 17, dopo i saluti e l’introduzione del presidente Zecchini, esperti del settore come Lara Golfarelli (presidente Carer– Associazione Care Giver Familiari Emilia-Romagna), Alessandra Prati (Ufficio Scolastico Regionale, responsabile progetto ‘Giovani Caregiver’ e gli assessori al Welfare del Comune di Forlì, Raoul Mosconi e del Comune di Cesena, Simona Benedetti, si confronteranno sul fenomeno del ‘caregiver familiare’, tema di sicuro interesse, non solo per gli oltre 28mila pensionati aderenti al Coordinamento provinciale Cupla. In tutta Italia ci sono più 5 milioni di caregivers familiari, ossia persone che si occupano direttamente, in casa, dell’assistenza ad un parente bisognoso di cure. Una popolazione ‘silenziosa’, di cui si sa poco e si parla ancora meno. Con questo convegno si punta, invece, a ‘dare voce’ a questa popolazione invisibile. Conclusioni affidate a Paolo Zoffoli, Presidente Commissione Sanità Regione Emilia-Romagna. Al termine del convegno visita alla cantina della Fattoria e cena in terrazza con animazione.Per informazioni: 335 1429319.