I soci dell'ex Banca di Forlì donano 7mila euro all'associazione Buonpastore

L’associazione Soci Dipendenti della Banca di Forlì ha donato 7mila euro all'associazione Buonpastore. Quest'ultima, ricorda il presidente Paolo Dell'Aquila, agisce "tutelando le reti di prossimità, sviluppando azioni per la difesa degli emarginati, degli sfruttati, degli ultimi in senso evangelico. Come sostenuto nel documento "Oeconomicae et pecuniariae quaestiones" della Congregazione per la Dottrina della Fede, l’intento speculativo, specie in ambito economico-finanziario, rischia oggi di soppiantare tutti gli altri principali intenti che sostanziano l’umana libertà. La qual cosa esige che sia intrapresa anzitutto una riscossa dell’umano, per riaprire gli orizzonti a quell’eccedenza di valori che da sola permette all’uomo di ritrovare se stesso, di costruire società che siano dimore ospitali e inclusive, in cui vi è spazio per i più deboli e in cui la ricchezza viene utilizzata anche a vantaggio di tutti".

"In questa ottica - continua - l’associazione Banca di Forlì è quindi lieta di destinare le proprie risorse all’Associazione Buonpastore, che negli anni saprà lavorare nel territorio forlivese per la difesa dei valori e delle reti sociali presenti, cercando di intervenire a favore dei poveri, dei soggetti deboli, degli immigrati". L'associazione ribadisce il proprio impegno "a favore dalla solidarietà e del bene comune, come una “sentinella della vita buona” che mira alla ricerca del bene comune". L'associazione Soci Dipendenti della Banca di Forlì è un organismo senza fini di lucro, costituito nell’ottobre 2007 per i fini di diffusione della cultura cooperativa e la promozione del credito cooperativo locale, tramite seminari e convegni formativi interni e esterni.