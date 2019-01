Il 2019 di Ferretti inizia subito con un importante premio internazionale

Comincia benissimo il 2019 di Ferretti Yachts. L'ultimo gioiello del cantiere, il Ferretti Yachts 670, ha trionfato alla seconda edizione dei Christofle Yacht Style Awards, un importante premio internazionale che celebra le eccellenze della nautica mondiale. Il prestigioso riconoscimento consolida ulteriormente il successo del marchio nel mercato del lusso in Asia.

Nata lo scorso anno per festeggiare il decimo anniversario della rivista Yacht Style, la manifestazione si rinnova quest’anno con un’edizione più ricca, composta da due sezioni, l’una dedicata alle barche a motore e a vela sotto i 30 metri e l’altra al segmento dei superyacht, per un totale di 30 categorie di premi e due diverse serate di premiazione. La cerimonia di premiazione della prima sezione si è tenuta mercoledì nella cornice del Cafè del Mar di Phuket: Ferretti Yachts 670 si è aggiudicato il titolo di “Best Motor Yacht in Asia (15-20m)”.