Il centro di estetica compie 30 anni, una festa coi clienti per festeggiare l'anniversario

Compie 30 anni di attività, che in una fase economica come la presente non è da poco. A festeggiare il compleanno è l' Estetica “Il Fiordiloto”, che opera a Forlì. Per l'occasione sabato alle ore 16 nella sede aziendale si terrà una festa con i clienti. Il centro di estetica “Il Fiordiloto” nasce infatti a fine settembre nel 1988 grazie a Marinella Monti, nel 2005 il centro si trasferisce nella sede attuale di via Bezzecca, più ampia e ora gestita dal figlio Gian Luca Minotti. Il Centro estetica opera offrendo massaggi sulla riflessologia plantare e sulla psicosomatica. L'anniversario sarà un occasione per festeggiare con tutta la clientela, sarà offerto un buffet e verranno presentate le novità: la cosmetica di origine vegetale; la spazzolatura a secco del corpo, la manicure giapponese e verrà spiegato il Laser Diodo per l'epilazione definitiva.