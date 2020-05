Il covid-19 non ferma il progetto di quattro giovani: "Apriamo una pizzeria e puntiamo sulla qualità"

Piste da ballo chiuse e luci spente, fino a che il covid-19 non farà più paura. E' uno dei tanti problemi innescati dall'emergenza sanitaria esplosa a fine febbraio. Anche i gestori del Controsenso, in via Dei Filergiti, hanno dovuto fare i conti con la pandemia, ma hanno trasformato il problema in un'opportunità. Filippo Zammarchi, Rocco Barcia, Cristiano Selvagio e Corrado Pilato non si sono persi d'animo: non si sono seduti alla prima difficoltà, ma hanno deciso di metter mano al portafoglio ed investire su una nuova sfida: una pizzeria d'asporto, anche con consegne a domicilio.

"Ciliegino - Autentici Sapori" ha trovato casa in viale Alessandro Volta, ed aprirà il prossimo 8 giugno. "Avevamo in comune l'idea di creare qualcosa di nuovo, originale ed autentico - spiegano i quattro, età media 27 anni (i più giovani hanno 24 anni e il grande del gruppo 32) -. E' così abbiamo dato via al nostro piccolo progetto e crediamo in questa avventura". Gli imprenditori puntano sulla qualità degli ingredienti: "L'impasto sarà realizzato con farine selezionate che arrivano dalla Sicilia e utilizzeremo prodotti di spicco del territorio italiano. Vogliamo garantire una pizza che, una volta arrivata a casa, abbia le stesse caratteristiche di quella appena sfornata".

Si potranno assaporare anche specialità siciliane, in quanto due degli imprenditori sono originari dell'isola: "Ci saranno dei prodotti tipici nel menù, tra cui anche lo "Schiaccione", un panino fatto con l'impasto della pizza e farcito con ingredienti sempre siciliani". Per l'inaugurazione è previsto anche un omaggio: "Ai primi trecento ordini sarà regalata una piantina di ciliegino, proprio in onore del nome della pizzeria. Inoltre le consegne a domicilio saranno gratuite fino al 30 settembre". Sono inoltre previste anche iniziative web e social.