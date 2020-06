Il Daily Jackpot sorride ad un fortunato scommettitore: vincita a Forlì

Il Daily Jackpot di 888casino sorride ancora all’Emilia-Romagna. Maggio porta quattro vincite nella regione con Forlì che festeggia il premio più alto con 7.524 euro. La seconda piazza va al piccolo comune di Guiglia, in provincia di Modena, che celebra un DJ da oltre 5mila euro. Terzo posto per Reggio Emilia con una vincita da oltre 4.500 euro mentre Concordia sulla Secchia (Modena) centra un DJ da 3.809 euro. Sono ben 62 i DJ distribuiti in tutta Italia nel solo mese di maggio, per vincite complessive che superano i 407 mila euro.

A livello regionale, riferisce Agipronews, "la parte del leone l’ha fatta la Lombardia con ben 14 vincite. Al secondo posto il Lazio con 7 DJ e sul gradino più basso del podio piazza il Piemonte con 5 vincite".