Il direttore di Confcommercio Ravenna: "Impegno per valorizzare il Ridolfi"

Giorgio Guberti, direttore della Confcommercio e vice presidente della Camera di Commercio di Ravenna, è stato ospite di "Salotto Blu" a Videoregione con Mario Russomanno. "La Romagna costituisce un bacino economico, sociale e culturale - afferma Guberti -. Occorrono progetti comuni. Ecco perché, ad esempio, ci stiamo impegnando nella valorizzazione dell'aeroporto forlivese. Come è possibile che un distretto turistico come quello romagnolo non disponga di uno scalo di riferimento? Analogo discorso riguarda il porto di Ravenna e altre infrastrutture strategiche. Anche i sistemi associativi e di rappresentanza in prospettiva dovranno darsi obbiettivi analoghi". La trasmissione andrà in onda lunedì alle 23 e 15.