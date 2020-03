Il direttore di Confesercenti Corzani a Salotto blu: "Alle imprese serve liquidità subito, altrimenti sarà il deserto"

Giancarlo Corzani è anche componente della Giunta della Camera di Commercio della Romagna e del board territoriale di Banca Intesa ma non ama una eccessiva esposizione mediatica. "Chi fa mestieri come i nostri ha frequenti occasioni di comparire ma mi sono sempre chiesto se la vetrina personale sia davvero utile alla Associazione - ha spiegato Corzani, intervistato da Mario Russomanno a VideoRegione nella trasmissione che andrà in onda lunedi alle 23.15 -. Detto questo, oggi abbiamo di fronte un problema enorme, il virus".

"Prima c'è la salute, dopo la economia - ha aggiunto -. Ma le nostre imprese rischiano seriamente, quando la tempesta passerà, di non esserci più. Una cosa del genere non è mai avvenuta nel nostro Paese. Governo e Regioni stanno mettendo a punto interventi di sostegno alle imprese ma il problema vero non è l'entità delle risorse messe a disposizione ,bensì quello della celerità delle procedure. Se non saranno velocizzate con provvedimento straordinari temo che tutto risulterà inutile".