Il giovane imprenditore Marco Bussi a Salotto Blu: "Servono politiche per le colline".

Partecipando all'appuntamento televisivo condotto da Mario Russomanno, il giovane imprenditore Marco Bussi, co-titolare di una azienda di Santa Sofia che ha saputo collocarsi nel mercato nazionale della falegnameria, ha evidenziato le condizioni in cui operano le aziende insediate in collina. " Noi abbiamo puntato sulla qualità e sulla sicurezza, scelta che ci consente un respiro extra regionale. Rimane il fatto che tutte le aziende allocate lontano dagli snodi viari e della logistica lavorano in condizioni di svantaggio. Bisogna tenerne conto se si vuole favorire la continuità delle comunità locali". La trasmissione andrà in onda su VideoRegione Lunedì alle 23 e 15.