Il manager Benelli a Salotto blu: "Relazioni personali e nuove tecnologie cambieranno il sistema delle assicurazioni"

E' Maurizio Benelli, amministratore delegato di Assicoop Romagna futura, organizzazione cooperativa di provenienza Unipol che abbraccia l'intero territorio romagnolo, il nuovo ospite di Salotto Blu, la trasmissione a cura di Mario Russomanno in onda su VideoRegione. A tu per tu col giornalista, Benelli ha descritto le ragioni delle scelte operate dal gruppo: "Ci siamo dati dimensione interprovinciale perché la Romagna costituisce territorio omogeneo, fornito di eccezionali potenzialità non del tutto esplorate. La Romagna attraversa una fase di cambiamento, il benessere futuro dipenderà molto dalla capacita di fare squadra e di abbandonare i campanilismi". Quindi ha aggiunto: "Il sistema delle assicurazioni sarà sempre più strategico nella società e nella economia, crescono i doveri di chi si propone al pubblico con prodotti e servizi". La trasmissione andrà in onda giovedì alle 23.15.