"Il mercato protetto delle utenze": se ne parla in un incontro nel salotto di Confedilizia

Nuovo salotto informativo organizzato dal Centro Studi Ape-Confedilizia. Giovedì dalle 18, nella sede di via Giorgina Saffi 5 si terrà un incontro su "Il mercato protetto delle utenze". Interviene l’avv Marco Giacomucci, delegato provinciale di Domusconsumatori, componente del Centro Studi di Ape-Confedilizia Forlì-Cesena. Si argomenterà del’attuale sistema del mercato protetto delle utenze, il ruolo delle “Autorities” istituite tramite la L. 491/1995 e, specificamente, delle funzioni dell’autorità garante per il gas e l’energia elettrica e le risorse idriche, in materia di tariffe di gas e di energia elettrica.

Ci saranno cenni sui procedimenti di conciliazione della autorità garante per il Gas, l’energia elettrica e le risorse idriche e dell’autorità garante per le comunicazioni, per la soluzione delle controversie fra fornitori e utenti di gas, energia elettrica e servizi di telecomunicazione (argomento che verrà poi più diffusamente trattato nel salotto che terrò il 26 luglio). Si parlerà inoltre della prima liberalizzazione del mercato delle utenze di energia elettrica e gas ad opera del Decreto Bersani; della legge sulla concorrenza, la sua entrata in vigore il passaggio dal mercato protetto delle utenze di energia elettrica e gas al mercato libero; e dele sorti dei contratti stipulati dagli utenti in regime di mercato protetto. L'ingresso all'incontro è libero e gratuito ma i posti sono limitati. E' quindi necessario prenotare la propria partecipazione ai seguenti recapiti: Confedilizia (tel.: 0543.376056, per sms: 342.4152188, email: apeforli@gmail.com). "E' un onore offrire in spirito di servizio alla comunità locale occasioni di approfondimento su argomenti così significativi, avendo svolto fino ad ora 54 salotti informativi”, afferma Carlo Caselli, presidente provinciale di Confedilizia.