Il mondo della scuola incontra quello del lavoro: Cna insieme alle famiglie ad Happy Family

Cna Forlì-Cesena, da sempre vicina al mondo della scuola, non poteva mancare all’edizione 2018 di "Happy Family Expo", l’evento che nei giorni di sabato e domenica, la Fiera di Forlì dedica alla famiglia e che quest’anno punta con decisione al tema dell’orientamento al lavoro. Nello spazio riservato alle associazioni di categoria (padiglione A), saranno proprio gli imprenditori di Cna a mettersi a disposizione dei ragazzi per raccontare la propria esperienza, fornire consigli e rispondere ad ogni loro domanda.

"Questo progetto costituisce un valido esempio di come una comunità coesa, possa trasmettere ricchezza al proprio territorio - viene spiegato dall'associazione -. Cna scende in campo affiancata dall’esperienza di Cna Formazione, che non manca di proposte formative rivolte ai bambini e ragazzi della nostra provincia". In particolare sabato mattina, al termine del convegno “Il futuro @l lavoro”, l’imprenditore Augusto Balestra, dell’Antico Forno della Romagna, si renderà disponibile per un confronto "one to one" con i ragazzi per offrire un consiglio e dare una visione di quello che è oggi il mondo del lavoro.

Seguirà nel pomeriggio l’evento “Tutti in classe con gli imprenditori”: non ci saranno banchi e cattedre ma un incontro a tre voci narranti: Monica Sartini (Icos), Luca Gardella (Jump) e Alex Pesci (Alpe). Un'occasione per ascoltare e dialogare con gli imprenditori che operano con impegno e passione nel territorio. Conclude la giornata di sabato, un laboratorio interattivo dove tutti possono divertirsi con la robotica “Bee Bot – Le api e la robotica”, presentato da Michele Donati (Radioforniture Romagnola) per sperimentare il principio e le basi del coding e sviluppare fin dalla tenera età il pensiero computazionale.

Domenica l'impegno di Cna prosegue con due laboratori: il primo, “Consumo Consapevole” e “Made in Italy” con la partecipazione di Sergio Ceccarelli (La Cicala e la Formica) e Roberta Alessandri (Smarth Leather). "Sono testimoni di un messaggio chiaro: qualità del lavoro e manualità artigiana abbinate al consumo rispettoso dell’ambiente", viene evidenziato. La seconda attività proposta è realizzata da Angeliki Drossaki (Studio AD) che presenta "L’arte del mosaico”; grandi e piccini potranno essere artisti per un giorno con la tecnica creativa dell’antico mosaico.