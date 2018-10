Il negozio per bambini si sposta e apre anche l'officina di riparazione dei passeggini

Sabato inaugura a Forlì il nuovo Sogno del Bambino che aprirà in via Pelacano 12/a, a pochi metri dai precedenti locali. Gli ambienti, attualizzati alle nuove esigenze dei clienti, avranno due novità: un reparto officina dedicato a chi si trova in possesso di un prodotto di seconda mano, con la possibilità di lavare, riparare e rendere conforme il prodotto, praticamente dandogli una nuova seconda, o terza, possibilità vita. “E’ la possibilità – spiega Stefania Facchini co-titolare del Sogno del Bambino - in più che diamo ai nostri clienti di riutilizzare il proprio passeggino come se fosse nuovo”. L'altra novità è il primo centro nazionale di “Km.Italia”, un nuovo corner pensato selezionando i migliori produttori artigianali italiani per l’infanzia. Ai nuovi e più accoglienti ambienti si accederà dal parcheggio interno, con entrata è dal cancello di fronte al sindacato CGIL.