Il presidente di Cesena Fiera a Salotto blu: "L'Avicola dovrebbe essere spostata a Rimini"

"Mi permetto di suggerire alla Fiera di Forlì di spostare la Fiera Avicola a Rimini, in piena autonomia e raccoglendone per intero gli utili". Conversando alla trasmissione "Salotto Blu" con Mario Russomanno, il presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini ha risposto così ad una domanda sul sistema fieristico romagnolo e sulle pesanti difficoltà della Fiera forlivese. Piraccini è un manager di grande esperienza (è stato a lungo direttore generale di Apofruit e presidente di Alma verde bio) ed un profondo conoscitore dei mercati internazionali.

"Quando decidemmo di spostare Macfrut a Rimini ci furono dubbi e polemiche, ma i risultati ci hanno dato ragione - ha aggiunto -. Grandi manifestazioni che durano più di un giorno necessitano di strutture fieristiche e alberghiere come quelli presenti a Rimini". Durante la trasmissione a descritto le opportunità che la globalizzazione può offrire ad imprese che sappiano affrontare mentalità e architetture giuridiche diverse dalle nostre come nel caso di Paesi come la Cina". La trasmissione andrà in onda martedì alle 23 e15 su VideoRegione.