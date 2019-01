Il presidente di Confcommercio Vignatelli a Salotto blu: "Forlì deve crescere assieme alla Romagna"

Il presidente della Confcommercio forlivese Roberto Vignatelli ha preso parte alla recente puntata dell' approfondimento condotto su VideoRegione da Mario Russomanno, ribadendo la necessità di un sistema integrato romagnolo. "Stiamo lavorando con i colleghi di Cesena, Ravenna e Rimini con obbiettivi comuni superando i campanilismi - ha afferma intervenendo a "Salotto Blu -. Lo stesso dovrebbero fare le Istituzioni per mettere a punto strategie in grado di valorizzare le eccellenze economiche, culturali ed ambientali romagnole. E anche per fare urgenti scelte sulle infrastrutture, cominciando dalle strade e proseguendo con gli aeroporti". La trasmissione andrà in onda giovedì alle 23 e15.