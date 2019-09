Il presidente di Romagna Acque a Salotto Blu: "Snelliremo le procedure per le grandi opere"

Lo scorso luglio Tonino Bernabè è stato riconfermato per un triennio alla guida di quella che è la principale società pubblica della Romagna, azienda sanitaria a parte. Sulla sua designazione si era aperto un confronto tra i sindaci delle quattro grandi città romagnole in considerazione del fatto che, da quando è stata costituita, Romagna Acque ha annoverato presidenze di provenienza forlivese e riminese mentre Cesena e Ravenna si sono dovute "accontentare" di presenze all'interno del Consiglio di amministrazione.

Ma poi, evidentemente, ha prevalso il comune giudizio sul buon lavoro svolto dal presidente uscente. Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno, Bernabè ha delineato gli obbiettivi della società, tra essi la definizione della società di ingegneria che sarà controllata dalla azienda: "Dobbiamo realizzare importanti lavori che consentano certezze nella erogazione di acqua a cittadini e aziende. La progettazione e la autorizzazione debbono avere tempi più brevi di quelli del passato". Politico esperto, nel corso della trasmissione che andrà in onda Lunedì alle alle 23 e 15, Bernabè ha anche descritto le ricadute che l'accordo di Governo tra Pd e 5 Stelle potrebbe avere in Emilia-Romagna e, in particolare, sulla consultazione elettorale regionale che si terrà tra qualche mese.